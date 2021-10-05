Багато хто шкодує, що приїхали в Одесу

Біженці з Афганістану, яким вдалося втекти від терору талібів, поскаржилися на нестерпні умови в Одесі.

Зокрема, одесити відмовляються здавати житло багатодітним афганським сім'ям і тому переселенці змушені займати занедбані будинки в передмістях.

Про це заявив Джанай Танат, голова НКО "Афганська громада в Одесі та Одеській області", пише Курс України .

Глава афганської громади розповів, що на перший час біженців розмістили у себе місцеві афганці. Тепер, через небажання домовласників здавати житло, деякі люди були змушені займати занедбані будинки в передмістях.

"Це будинки, в яких нічого немає. Діти спершу спали просто на підлозі. Ми оголосили волонтерський збір, купили їм одяг, продукти, Матраци і килими", - повідомив Джанай Танат і додав, що якщо Україна погодилася прийняти у себе біженців, то повинна надати хоча б мінімальний соціальний захист.

Він каже, що деякі з його земляків вже звернулися в міграційну службу з проханням передати їх на піклування в інші країн Європи. Дійшло до того, що багато афганців шкодують, що приїхали в Україну і подумують про повернення в захоплений талібами Афганістан, щоб не вмирати в чужій країні.

У той же час, начальниця облуправління міграційної служби Олена Погребняк повідомила про те, що ніяких звернень від біженця не надходили.

"Кому потрібна будь-яка допомога-надання житла, працевлаштування, влаштування дитини в школу або дитячий сад, можуть писати заяви. Я говорила про це, але поки ніхто не звернувся... У нас є пункт розміщення біженців в Чорноморці і там зараз живуть дві афганські сім'ї", - зазначила чиновниця.

Користувачі в соцмережах почали з жаром обговорювати скарги афганців.

Багато відзначили, що наша країна не в змозі подбає про своїх громадян, не те, що про іноземців.

"Не позаздриш їм, коенчно. З вогню-та в полум'я",

"Тут українцям виживати важко, виїжджають за кордон... Як може безпорадна Країна намагатися допомогти комусь?!! Своїх проблем з українським народом купа",

"Влада нехай нехай допомагають, у себе вдома селять, чому хтось на свій страх і ризик фіг зрозумій кого повинен до себе в квартиру заселяти?!!",- висловлюються в мережі.

Нагадаємо, що афганські біженці знайшли притулок в Одесі: що відомо

Також Politeka писала, що в Одесі збунтувалися проти афганців, фото: "у нас свої біженці"

Як повідомляла Politeka, біженці з Афганістану поскаржилися на проблеми в Одесі: "хотів влаштуватися продавцем, але..."