Они понимают, что назад пути нет

Беженцы из Афганистана, сбежавшие от террора талибов, рассказали, как привыкают к новой жизни в Одессе

Об этом пишет Украинская служба информации (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Афганская диаспора в Одессе приняла часть переселенцев и разметила их у себя. Всего в город прибыли 133 человека. Они ютятся по 10 человек в маленьких квартирах своих соотечественников. Но им повезло покинуть охваченный беспорядками Афганистан, после того как к власти пришли радикальные талибы.

Беженцы уже столкнулись с такими проблемами в Одессе, как нехватка рабочих мест и высокие цены на жилье, но они знают, что пути назад нет.

Как рассказал советник губернатора провинции Хост Мохаммед Аюб Хакмал, который в числе беженцев приехал в Одессу, если он вернется домой, его просто убьют, как любого представителя той власти.

На родине Мохаммед был уважаемым человеком, а тут в Одессе он хотел устроится продавцом на промрынке «7 километре», но его постигла неудача.

Мужчина уехал вместе с племянником, а в Афганистане осталась его семья – жена и семеро детей, самому младшему всего 2 года.

«Талибы уже приходили ко мне домой и спрашивали у моей семьи, где я. Вся моя семья очень боится, а жизнь изменилась. Женщины могут выходить только в хиджабе, они не могут работать и не смогут нормально учиться", – говорит Мохаммед.

Чиновник надеется, что сможет уехать в другую страну и забрать свою семью.

Еще один афганский беженец по имени Омар покинул родину вместе с женой и пятью детьми. Сейчас вся семья ютится в одной комнате, но ни о чем не жалеют. Они хотят остаться в Украине.

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