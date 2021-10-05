Беженцы из Афганистана, которым удалось сбежать от террора талибов, пожаловались на несносные условия в Одессе.

В частности, одесситы отказываются сдавать жилье многодетным афганским семьям и поэтому переселенцы вынуждены занимать заброшенные дома в пригородах.

Об этом заявил Джанай Танат, глава НКО "Афганская община в Одессе и Одесской области", пишет Курс Украины .

Глава афганской общины рассказал, что на первое время беженцев разместили у себя местные афганцы. Теперь, из-за нежелания домовладельцев сдавать жилье, некоторые люди были вынуждены занимать заброшенные дома в пригородах.

"Это дома, в которых ничего нет. Дети сперва спали просто на полу. Мы объявили волонтерский сбор, купили им одежду, продукты, матрасы и ковры", - сообщил Джанай Танат и добавил, что если Украина согласилась принять у себя беженцев, то должна предоставить хотя бы минимальную социальную защиту.

Он говорит, что некоторые из его земляков уже обратились в Миграционную службу с просьбой передать их на попечение в другие стран Европы. Дошло до того, что многие афганцы жалеют, что приехали в Украину и подумывают о возвращении в захваченный талибами Афганистан, чтобы не умирать в чужой стране.

В тоже время, начальница облуправления Миграционной службы Елена Погребняк сообщила о том, что никаких обращений от беженца не поступали.

"Кому нужна какая-либо помощь - предоставление жилья, трудоустройство, устройство ребенка в школу или детский сад, могут писать заявления. Я говорила об этом, но пока никто не обратился... У нас есть пункт размещения беженцев в Черноморке и там сейчас живут две афганские семьи", - отметила чиновница.

Пользователи в соцсетях принялись с жаром обсуждать жалобы афганцев.

Многие отметили, что наша страна не в состоянии позаботится о своих гражданах, не то, что об иностранцах.

"Не позавидуешь им, коенчно. Из огня - да в полымя",

"Тут украинцам выживать тяжело, выезжают за границу... Как может беспомощная страна пытаться помочь кому-то?!! Своих проблем с украинским народом куча",

"Власти пусть пусть помогают, у себя дома селят, почему кто то на свой страх и риск фиг пойми кого должен к себе в квартиру заселять?!!", - высказываются в сети.

Напомним, что афганские беженцы обрели убежище в Одессе: что известно

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