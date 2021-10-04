В Одеській області п'яна школярка заснула посеред вулиці.

Небайдужі перехожі побачили, що дитині на вулиці погано і викликали поліцію.

Неповнолітня без свідомості перебувала у дворі будинку на вулиці Данченка.

Виявилося, що дівчинка просто перебрала з алкоголем, повідомляє «Муніципальна Варта» у Фейсбук.

Співробітники поліції прибули на місце і викликали швидку, працівників ювенальної превенції та батьків підлітка.

Раніше повідомлялося, що під Одесою рятували 9-річну дитину, яку невідомий напоїв міцним алкоголем

Інцидент трапився біля пляжу в місті Чорноморську Одеської області.

Перехожі побачили на парковці міського пляжу хлопчика, якого поїв горілкою чоловік. Вони зателефонували на гарячу лінію муніципальної служби і коли група швидкого реагування виїхала на місце, то побачила дитину в стані сильного алкогольного сп'яніння.

П'яного 9-річного хлопчика доставили в Чорноморську лікарню, а чоловіка — у відділення поліції.

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