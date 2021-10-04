В Одесской области пьяная школьница уснула посреди улицы.

Неравнодушные прохожие увидели, что ребенку на улице плохо и вызвали полицию.

Несовершеннолетняя без сознания находилась во дворе дома на улице Данченко.

Оказалось, что девочка просто перебрала с алкоголем, сообщает «Муниципальная Варта» в Фейсбук.

Сотрудники полиции прибыли на место и вызвали скорую, работников Ювенальной превенции и родителей подростка.

Ранее сообщалось, что под Одессой спасали 9-летнего ребенка, которого неизвестный напоил крепким алкоголем

Инцидент случился возле пляжа в городе Черноморске Одесской области.

Прохожие увидели на парковке городского пляжа мальчика, которого поил водкой мужчина. Они позвонили на горячую линию муниципальной службы и когда группа быстрого реагирования выехала на место, то увидела ребенка в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Пьяного 9-летнего мальчика доставили в Черноморскую больницу, а мужчину — в отделение полиции.

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