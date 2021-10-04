Одеситів попереджають про зміну погоди
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
4 жовтня в Одесі буде хмарно, опадів цього дня не очікується.
Температура вночі опуститься до + 3 градусів тепла, на грунті будуть заморозки до -2 градусів.
Термометри покажуть від + 9 градусів вранці і до +17 градусів вдень.
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Вітер буде досить сильним, в цей день він буде північно-східний до 9-14 м/с.
Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні в жовтні очікується з різкими стрибками температури, сильними дощами, градом, заморозками і навіть першим снігом.
Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що до кінця першої декади жовтня потеплішає, а середина Місяця принесе вересневі температури - близько +20 тепла, сухо, сонячно. Найтеплішим стане свято Покрови, 14 жовтня.
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