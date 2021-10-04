Одеситів попереджають про зміну погоди

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

4 жовтня в Одесі буде хмарно, опадів цього дня не очікується.

Температура вночі опуститься до + 3 градусів тепла, на грунті будуть заморозки до -2 градусів.

Термометри покажуть від + 9 градусів вранці і до +17 градусів вдень.

Вітер буде досить сильним, в цей день він буде північно-східний до 9-14 м/с.

Раніше синоптики повідомляли, що погода в Україні в жовтні очікується з різкими стрибками температури, сильними дощами, градом, заморозками і навіть першим снігом.

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що до кінця першої декади жовтня потеплішає, а середина Місяця принесе вересневі температури - близько +20 тепла, сухо, сонячно. Найтеплішим стане свято Покрови, 14 жовтня.

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