Одесситов предупреждают о смене погоды
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
4 октября в Одессе будет облачно, осадков в этот день не ожидается.
Температура ночью опустится до +3 градусов тепла, на почве будут заморозки до -2 градусов.
Термометры покажут от +9 градусов утром и до +17 градусов днем.
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Ветер будет довольно сильным, в этот день он будет северо-восточный до 9-14 м/с.
Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в октябре ожидается с резкими скачками температуры, сильными дождями, градом, заморозками и даже первым снегом.
Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что к концу первой декады октября потеплеет, а середина месяца принесет сентябрьские температуры - около +20 тепла, сухо, солнечно. Самым теплым станет праздник Покровы, 14 октября.
Напомним, что антициклон «Лиоба» накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион
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