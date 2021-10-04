Одесситов предупреждают о смене погоды

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

4 октября в Одессе будет облачно, осадков в этот день не ожидается.

Температура ночью опустится до +3 градусов тепла, на почве будут заморозки до -2 градусов.

Термометры покажут от +9 градусов утром и до +17 градусов днем.

Ветер будет довольно сильным, в этот день он будет северо-восточный до 9-14 м/с.

Ранее синоптики сообщали, что погода в Украине в октябре ожидается с резкими скачками температуры, сильными дождями, градом, заморозками и даже первым снегом.

Народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует, что к концу первой декады октября потеплеет, а середина месяца принесет сентябрьские температуры - около +20 тепла, сухо, солнечно. Самым теплым станет праздник Покровы, 14 октября.

Напомним, что антициклон «Лиоба» накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион