В середині осені метеочутливим одеситам варто особливо потурбуватися про своє здоров'я

Справа в тому, що в жовтні Одесу накриє не менше п'яти магнітних бур, які потривожать здоров'я її жителів. І хоча їх активність буде невисокою, вплив на собі зазнають як метеозалежні люди, так і ті, хто зазвичай не схильний до погіршення самопочуття через зміну погоди.

Перша магнітна буря наздожене людей на самому початку жовтня, вона буде слабкою, але на здоров'я може відіб'ється погіршенням самопочуття, головними болями, і загостренням хронічних захворювань.

Магнітні бурі середньої інтенсивності фахівці прогнозують на 5 і 10 жовтня. У ці дні сонячна активність досягне середніх показників. Ще одна незначна буря очікується 29 жовтня.

А ось на наступний день, 30 жовтня, прогнозується затяжна буря середньої або слабкої інтенсивності.

Щоб знизити вплив магнітних бур на організм необхідно дотримуватися простих правил.

Варто утриматися від алкоголю і куріння, відмовитися від кави і енергетичних напоїв, дотримуватися правильного харчування без важкої і жирної їжі, а також включити в розпорядок дня нескладні фізичні вправи.

Важливо також налагодити режим сну і висипатися.

Часто провітрювати приміщення і проводити більше часу на свіжому повітрі (вранці і ввечері).

Ще варто відмовитися від фізичних і емоційних навантажень, ну і наостанок, під час сонячної активності тримати поруч аптечку з ліками, стежити за тиском.

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