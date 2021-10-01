В середине осени метеочувствительным одесситам стоит особенно побеспокоиться о своем здоровье

Дело в том, что в октябре Одессу накроет не менее пяти магнитных бурь, которые потревожат здоровье ее жителей. И хотя их активность будет невысокой, влияние на себе испытают как метеозависимые люди, так и те, кто обычно не подвержен ухудшению самочувствия из-за перемены погоды.

Первая магнитная буря настигнет людей в самом начале октября, она будет слабой, но на здоровье может отразится ухудшением самочувствия, головными болями, и обострением хронических заболеваний.

Магнитные бури средней интенсивности специалисты прогнозируют на 5 и 10 октября. В эти дни солнечная активность достигнет средних показателей. Еще одна незначительная буря ожидается 29 октября.

А вот на следующий день, 30 октября, прогнозируется затяжная буря средней или слабой интенсивности.

Чтобы снизить влияние магнитных бурь на организм необходимо придерживаться простых правил.

Стоит воздержаться от алкоголя и курения, отказаться от кофе и энергетических напитков, придерживаться правильного питания без тяжелой и жирной пищи, а также включить в распорядок дня несложные физические упражнения.

Важно также наладить режим сна и высыпаться.

Часто проветривать помещение и проводить больше времени на свежем воздухе (утром и вечером).

Еще стоит отказаться от физических и эмоциональных нагрузок, ну и напоследок, во время солнечной активности держать рядом аптечку с лекарствами, следить за давлением.

Напомним, магнитные бури "всколыхнут" Украину.

Также Politeka писала, что самые мощные и опасные магнитные бури ожидаются в сентябре.