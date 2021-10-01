На дорозі в Одесі не розминулися мікроавтобус та іномарка
Після зіткнення мікроавтобус з людьми перекинувся, а легковик задимився. Наслідки масштабної аварії вдалося зняти на камеру очевидцям, повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
ДТП сталася напередодні на 7-й Пересипській.
Як розповіли очевидці, водій Мерседеса занадто сильно розігнався, а потім втратив контроль над керуванням машиною. В результаті він влетів прямо в мікроавтобус, який перекинувся. У салоні знаходилися пасажири, проте вони, на щастя, відбулися переляком і подряпинами.
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На місці були присутні швидка і патрульна поліція. А також навколо ДТП стовпилося багато роззяв.
Правоохоронці поки не коментували ДТП, підтвердження інформації з офіційних джерел немає.
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