Не розминувся з Мерседесом

На дорозі в Одесі не розминулися мікроавтобус та іномарка

Після зіткнення мікроавтобус з людьми перекинувся, а легковик задимився. Наслідки масштабної аварії вдалося зняти на камеру очевидцям, повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

ДТП сталася напередодні на 7-й Пересипській.

Як розповіли очевидці, водій Мерседеса занадто сильно розігнався, а потім втратив контроль над керуванням машиною. В результаті він влетів прямо в мікроавтобус, який перекинувся. У салоні знаходилися пасажири, проте вони, на щастя, відбулися переляком і подряпинами.

На місці були присутні швидка і патрульна поліція. А також навколо ДТП стовпилося багато роззяв.

Правоохоронці поки не коментували ДТП, підтвердження інформації з офіційних джерел немає.

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