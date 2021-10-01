Не разминулся с Мерседесом

На дороге в Одессе не разминулись микроавтобус и иномарка

После столкновения микроавтобус с людьми перевернулся, а легковушка задымилась. Последствия масштабной аварии удалось заснять на камеру очевидцам, сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

ДТП произошло накануне на 7-й Пересыпской.

Как рассказали очевидцы, водитель Мерседеса слишком сильно разогнался, а потом потерял контроль над управлением машиной. В результате он влетел прямиком в микроавтобус, который перевернулся. В салоне находились пассажиры, однако они, к счастью, отделались испугом и царапинами.

На месте присутствовали скорая и патрульная полиция. А также вокруг ДТП столпилось много зевак.

Правоохранители пока не комментировали ДТП, подтверждение информации из официальных источников нет.

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