В Одесі розкрадали гроші, призначені для ремонту інтернату
Двох учасників схеми вже затримали правоохоронці, а прокурори направили до суду обвинувальні акти. Про це
Зазначається, що директор підрядної компанії та інженер технагляду розкрадали гроші, які виділили з бюджету на ремонт Одеської школи для дітей з проблемами слуху.
За даними слідства, інженер і підрядник внесли до актів про виконані будівельні роботи недостовірні відомості щодо обсягів робіт та їх вартості, після чого підписали документи.
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Зокрема, правоохоронці з'ясували, що за договором підряду в інтернаті повинні були відремонтувати ділянки покрівлі, які розламалися і впали на горище школи в результаті аварійної ситуації.
У підсумку було завдано збитків на майже 50 тисяч гривень. Якщо їх провину доведуть, що директору та інженеру загрожує до 8 років позбавлення волі.
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