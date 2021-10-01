Їм загрожує до 8 років в'язниці

В Одесі розкрадали гроші, призначені для ремонту інтернату

Двох учасників схеми вже затримали правоохоронці, а прокурори направили до суду обвинувальні акти. Про це повідомляє прес-служба прокуратури в Одеській області.

Зазначається, що директор підрядної компанії та інженер технагляду розкрадали гроші, які виділили з бюджету на ремонт Одеської школи для дітей з проблемами слуху.

За даними слідства, інженер і підрядник внесли до актів про виконані будівельні роботи недостовірні відомості щодо обсягів робіт та їх вартості, після чого підписали документи.

Зокрема, правоохоронці з'ясували, що за договором підряду в інтернаті повинні були відремонтувати ділянки покрівлі, які розламалися і впали на горище школи в результаті аварійної ситуації.

У підсумку було завдано збитків на майже 50 тисяч гривень. Якщо їх провину доведуть, що директору та інженеру загрожує до 8 років позбавлення волі.

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