Хлопцеві всього 19 років і його нещодавно призвали на службу

Військовий, якого нещодавно призвали до служби, випав з вікна казарми за дивних обставин

Це сталося ввечері 28 вересня в Одесі на вулиці Миколи Боровського, пише Думська з відсиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Відомо, що хлопцеві 19 років. Служити в Національній гвардії він почав зовсім давно. Проходив службу в 11-й бригаді імені Михайла Грушевського. До Одеси гвардієць приїхав всього за кілька годин до події із Запоріжжя.

Солдат випав з вікна на 4-му поверсі казарми, тепер медики борються за його життя.

Хлопець знаходиться в критичному стані. Лікарі діагностували у нього політравму, закритий перелом кісток тазу, тупу травму живота і розрив селезінки.

За словами командування та інших солдатів, у нього не було ніяких конфліктів на службі. Причина такого вчинку солдата невідома. Наразі проводиться службове та досудове розслідування для з'ясування всіх обставин інциденту.

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