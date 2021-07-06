В Одессе при трагических обстоятельствах погиб генерал-пограничник, который противостоял российской оккупации Крыма

Прощание с легендарным офицером Валерием Курниковым состоялось 6 июля в 11:00 на территории управления Одесского пограничного отряда. После этого тело военного отвезут в Херсонскую область, где похоронят.

Генерал утонул 4 июля в районе 13-й станции Большого Фонтана, куда пришел отдыхать с семьей. Очевидцы говорят, что в какой-то момент он поплыл на волнорез и после этого его тело увидел посетитель кафе, которое находится рядом.

Прибывшая бригада скорой пыталась реанимировать военного, однако все усилия оказались напрасными и медикам пришлось констатировать его смерть.

Сам генерал проживал в Житомире, а в Одессу приехал на отдых с семьей.

По данным " Пограничника Украины ", генерал Валерий Курников – ветеран Госпогранслужбы, который в 2014 году в Крыму сплотил вокруг себя верных присяге пограничников.

«Он одним из первых в комментарии иностранным журналистам начал называть события 2014 года в Крыму российской оккупацией. В это время Валерий Валерьевич был заместителем начальника Азово-Черноморского регионального управления по тылу", – говорится в сообщении.

В публикации отмечается, что в Симферополе он помогал военнослужащим и их семьям выехать на материк. Также Курников сохранил и передал ценную служебную информацию на материковую Украину.

Напомним, что мощный удар стихии обрушился на Одесчину, под водой оказались полицейские: кадры потопа

Еще Politeka писала, что на Одесчине возникла угроза прорыва дамбы из-за обильных дождей.

Также Politeka сообщала, что циклон из Крыма доберется до Одессы: какой будет погода на неделе