В Одессе при трагических обстоятельствах погиб генерал-пограничник, который противостоял российской оккупации Крыма
Прощание с легендарным офицером Валерием Курниковым состоялось 6 июля в 11:00 на территории управления Одесского пограничного отряда. После этого тело военного отвезут в Херсонскую область, где похоронят.
Генерал утонул 4 июля в районе 13-й станции Большого Фонтана, куда пришел отдыхать с семьей. Очевидцы говорят, что в какой-то момент он поплыл на волнорез и после этого его тело увидел посетитель кафе, которое находится рядом.
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Прибывшая бригада скорой пыталась реанимировать военного, однако все усилия оказались напрасными и медикам пришлось констатировать его смерть.
Сам генерал проживал в Житомире, а в Одессу приехал на отдых с семьей.
По данным "
«Он одним из первых в комментарии иностранным журналистам начал называть события 2014 года в Крыму российской оккупацией. В это время Валерий Валерьевич был заместителем начальника Азово-Черноморского регионального управления по тылу", – говорится в сообщении.
В публикации отмечается, что в Симферополе он помогал военнослужащим и их семьям выехать на материк. Также Курников сохранил и передал ценную служебную информацию на материковую Украину.
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