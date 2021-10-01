Военный, которого недавно призвали к службе, выпал из окна казармы при странных обстоятельствах
Это произошло вечером 28 сентября в Одессе на улице Николая Боровского, пишет
Известно, что парню 19 лет. Служить в Национальной гвардии он начал совсем давно. Проходил службу в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского. В Одессу гвардеец приехал всего за несколько часов до происшествия из Запорожья.
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Парень находится в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него политравму, закрытый перелом костей таза, тупую травму живота и разрыв селезенки.
По словам командования и других солдат, у него не было никаких конфликтов на службе. Причина такого поступка солдата неизвестна. Сейчас проводится служебное и досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.
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