Парню всего 19 лет и его недавно призвали на службу

Военный, которого недавно призвали к службе, выпал из окна казармы при странных обстоятельствах

Это произошло вечером 28 сентября в Одессе на улице Николая Боровского, пишет Думская с отсылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Известно, что парню 19 лет. Служить в Национальной гвардии он начал совсем давно. Проходил службу в 11-й бригаде имени Михаила Грушевского. В Одессу гвардеец приехал всего за несколько часов до происшествия из Запорожья.

Солдат выпал из окна на 4-м этаже казармы, теперь медики борются за его жизнь.

Парень находится в критическом состоянии. Врачи диагностировали у него политравму, закрытый перелом костей таза, тупую травму живота и разрыв селезенки.

По словам командования и других солдат, у него не было никаких конфликтов на службе. Причина такого поступка солдата неизвестна. Сейчас проводится служебное и досудебное расследование для выяснения всех обстоятельств инцидента.

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