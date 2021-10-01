Жовтень в Одесі почнеться з похолодання, очікуються перші заморозки і вітер
Про те, чого чекати від погоди 1 жовтня, розповіли синоптики Гідрометцентру Чорного та Азовського морів, пише Politeka.net
Одеса продовжить знаходиться під впливом холодного антициклону «Ліоба», який прийшов з Арктики.
Вранці в п'ятницю, 1 жовтня, температура повітря в Одесі складе всього + 6 до +8 градусів, а ближче до обіду стовпчик термометра підніметься до +14..+16.
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Вітер обіцяють північно-східний зі швидкістю 7-12 метрів в секунду.
Одеситам не варто турбується про опади, їх найближчими днями синоптики не прогнозують.
В Одеській області вранці температура повітря складе від + 3 до+8, місцями на поверхні грунту будуть заморозки при 0...+2°С, вдень потеплішає до +11... + 16 градусів.
Раніше синоптики попереджали жителів про те, що вже в жовтні в Одеський регіон прийдуть перші серйозні заморозки.
" 1-3 жовтня очікуються заморозки на грунті до -5, а в повітрі до -1 градусів", - говорилося в повідомленні.
У зв'язку з цим УкрГідрометцентр оголосив по Одеській області жовтий (1-ий) рівень небезпеки.
Нагадаємо, що антициклон "Ліоба" накриє Одесу: названа дата, коли тепло остаточно покине Регіон
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