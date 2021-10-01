Какой будет погода

Октябрь в Одессе начнется с похолодания, ожидаются первые заморозки и ветер

О том, чего ждать от погоды 1 октября, рассказали синоптики Гидрометцентра Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net

Одесса продолжит находится под влиянием холодного антициклона «Лиоба», который пришел из Арктики.

Утром в пятницу, 1 октября, температура воздуха в Одессе составит всего + 6 до +8 градусов, а ближе к обеду столбик термометра поднимется до +14..+16.

Ветер обещают северо-восточный со скоростью 7-12 метров в секунду.

Одесситам не стоит беспокоится об осадках, их в ближайшие дни синоптики не прогнозируют.

В Одесской области утром температура воздуха составит от +3 до +8, местами на поверхности почвы будут заморозки при 0…+2°С, днем потеплеет до +11… +16 градусов.

Ранее синоптики предупреждали жителей о том, что уже в октябре в Одесский регион придут первые серьезные заморозки.

" 1-3 октября ожидаются заморозки на грунте до -5, а в воздухе до -1 градусов", - говорилось в сообщении.

В связи с этим Укргидрометцентр объявил по Одесской области желтый (1-ый) уровень опасности.

Напомним, что антициклон «Лиоба» накроет Одессу: названа дата, когда тепло окончательно покинет регион