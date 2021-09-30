В Одесі орудувала хитра шахрайка, яка виманила у довірливих людей понад мільйон гривень
Про її пригоди розповіли одеські правоохоронці Politeka.net.
Одеситка запевняла постраждалих, що може купити на аукціоні автомобілі з США і переправити їх в Україну. Отриману передоплату вона витрачала на власні потреби, не збираючись виконувати обіцяне.
Щоб викликати довіру у потенційних клієнтів, шахрайка імітувала підприємницьку діяльність: орендувала офіс, в якому нібито надавала повний пакет послуг з підбору, перевезення та розмитнення авто «під ключ».
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Кошти жінка отримувала як готівкою, так і переказом на банківські картки.
Ошукані громадяни звернулися за допомогою в поліцію. Копи вирахували аферистку і затримали.
Тепер їй загрожує до 8 років ув'язнення.
Раніше ми писали, в Одеській області під суд піде співробітниця міграційної служби за те, що брала хабарі.
Так, завідувачка одного з районних секторів Державної міграційної служби потрапила на «гарячому». Вона вимагала 1000 доларів у громадянина Таджикистану для прискорення оформлення йому громадянства.
Нагадаємо, що в Одеському трамваї орудує шахрай, відео: "заходить в транспорт і збирає..."
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