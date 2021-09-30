В Одесі орудувала хитра шахрайка, яка виманила у довірливих людей понад мільйон гривень

Про її пригоди розповіли одеські правоохоронці Politeka.net.

Одеситка запевняла постраждалих, що може купити на аукціоні автомобілі з США і переправити їх в Україну. Отриману передоплату вона витрачала на власні потреби, не збираючись виконувати обіцяне.

Щоб викликати довіру у потенційних клієнтів, шахрайка імітувала підприємницьку діяльність: орендувала офіс, в якому нібито надавала повний пакет послуг з підбору, перевезення та розмитнення авто «під ключ».

Кошти жінка отримувала як готівкою, так і переказом на банківські картки.

Ошукані громадяни звернулися за допомогою в поліцію. Копи вирахували аферистку і затримали.

Тепер їй загрожує до 8 років ув'язнення.

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Так, завідувачка одного з районних секторів Державної міграційної служби потрапила на «гарячому». Вона вимагала 1000 доларів у громадянина Таджикистану для прискорення оформлення йому громадянства.

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