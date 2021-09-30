Під Одесою пожежа повністю знищила житловий будинок, не обійшлося без загиблих

Смертельна НП сталася в четвер, 30 вересня, в місті Чорноморську Одеської області, повідомили в прес-службі ДСНС.

За даними рятувальників, о 04: 15 до Служби порятунку «101» надійшов виклик про те, що в на вулиці транспортній, 16 горить житловий будинок.

Прибулі пожежники виявили, що крім будинку палає розташована поруч покинута споруда.

Вогонь ліквідували протягом півтори години на площі 130 кв.м. Причина загоряння і розмір збитку встановлюється.

Спочатку в ДСНС нічого не повідомили про жертви, проте мешканці будинку стверджують, що на пожежі загинула жінка похилого віку. Про це пишуть місцеві ЗМІ .

"Вона жила через стінку від мене. Літня і не цілком осудна", - розповів її сусід.

Чоловік підозрює, що саме в її кімнаті і почалося загоряння.

Тіло пенсіонерки забрала поліція для судмедекспертизи. У згорілому будинку жили п'ять сімей.

Нагадаємо, що полум'я охопило магазин, знищено приміщення: кадри з місця НП

Ще Politeka писала, що на пляжі в Одесі спалахнув елітний готель, все в диму: кадри з місця пожежі

Також Politeka повідомляла, масштабна пожежа на Одещині затягнулася на 11 годину: кадри НП