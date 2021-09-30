Під Одесою пожежа повністю знищила житловий будинок, не обійшлося без загиблих
Смертельна НП сталася в четвер, 30 вересня, в місті Чорноморську Одеської області, повідомили в прес-службі
За даними рятувальників, о 04: 15 до Служби порятунку «101» надійшов виклик про те, що в на вулиці транспортній, 16 горить житловий будинок.
Прибулі пожежники виявили, що крім будинку палає розташована поруч покинута споруда.
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Вогонь ліквідували протягом півтори години на площі 130 кв.м. Причина загоряння і розмір збитку встановлюється.
Спочатку в ДСНС нічого не повідомили про жертви, проте мешканці будинку стверджують, що на пожежі загинула жінка похилого віку. Про це пишуть місцеві
"Вона жила через стінку від мене. Літня і не цілком осудна", - розповів її сусід.
Чоловік підозрює, що саме в її кімнаті і почалося загоряння.
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