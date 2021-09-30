Под Одессой пожар полностью уничтожил жилой дом, не обошлось без погибших
Смертельное ЧП произошло в четверг, 30 сентября, в городе Черноморске Одесской области, сообщили в пресс-службе
По данным спасателей, в 04:15 в службу спасения «101» поступил вызов о том, что в на улице Транспортной, 16 горит жилой дом.
Прибывшие пожарники обнаружили, что помимо дома пылает расположенная рядом заброшенная постройка.
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Огонь ликвидировали в течение полутора часов на площади 130 кв.м. Причина возгорания и размер ущерба устанавливается.
Сначала в ГСЧС ничего не сообщили о жертвах, однако жильцы дома утверждают, что на пожаре погибла женщина преклонного возраста. Об этом пишут местные
«Она жила через стенку от меня. Пожилая и не вполне вменяемая», — рассказал ее сосед.
Мужчина подозревает, что именно в её комнате и началось возгорание.
Тело пенсионерки забрала полиция для судмедэкспертизы. В сгоревшем доме жили пять семей.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
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