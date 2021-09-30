Под Одессой пожар полностью уничтожил жилой дом, не обошлось без погибших

Смертельное ЧП произошло в четверг, 30 сентября, в городе Черноморске Одесской области, сообщили в пресс-службе ГСЧС.

По данным спасателей, в 04:15 в службу спасения «101» поступил вызов о том, что в на улице Транспортной, 16 горит жилой дом.

Прибывшие пожарники обнаружили, что помимо дома пылает расположенная рядом заброшенная постройка.

Огонь ликвидировали в течение полутора часов на площади 130 кв.м. Причина возгорания и размер ущерба устанавливается.

Сначала в ГСЧС ничего не сообщили о жертвах, однако жильцы дома утверждают, что на пожаре погибла женщина преклонного возраста. Об этом пишут местные СМИ .

«Она жила через стенку от меня. Пожилая и не вполне вменяемая», — рассказал ее сосед.

Мужчина подозревает, что именно в её комнате и началось возгорание.

Тело пенсионерки забрала полиция для судмедэкспертизы. В сгоревшем доме жили пять семей.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

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