Одеса опиниться у владі скандинавського антициклону Lioba
Про те, як це відіб'ється на погоді, розповіли синоптики, передає Politeka.net.
Так, потужний антициклон з півночі принесе з собою повітряні маси з Арктики і тим самим спровокує похолодання.
1-3 жовтня очікуються заморозки на грунті до -5, а в повітрі до -1 градусів.
У зв'язку з цим УкрГідрометцентр оголосив в Одеському регіоні жовтий (1-ий) рівень небезпеки.
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У той же час синоптики повідомили, що в п'ятницю, 30 вересня, весь день буде спостерігатися мінлива хмарність без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вранці складе 8-10 °С тепла, вдень повітря прогріється до 15-17°С.
А в Одеській області також буде мінлива хмарність і без істотних опадів. Вітер північно-східний, 7-12 метрів в секунду. Температура вранці становитиме 6-11°С тепла, вдень прогріється до 13-18°С.на автошляхах видимість буде хорошою.
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