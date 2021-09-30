У центрі Одеси невідомі за допомогою запальної суміші підпалили салон краси
Подія трапилася напередодні ввечері в студії краси "Місце під сонцем" , яке розташоване в Сабанському провулку, пише Politeka.net (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)
Як розповіли в прес-службі обласного ДСНС, сталася пожежа на першому поверсі двоповерхової будівлі. Прибулі на місце рятувальники виявили, що горить підвіконня і вікно.
Вогнеборці оперативно впоралися із загорянням.
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Тим часом очевидці розповіли цікаві подробиці, про які промовчали рятувальники.
За їх словами, двоє невідомих в капюшонах і масках вибіли скло і кинули в приміщення «Коктейль Молотова».
На кадрах видно, що постраждало все приміщення салону краси: ремонт, меблі та обладнання. Власниця вже подала заяву в поліцію.
Користувачі в соцмережах відреагували на подію, коментарі були різними, не обійшлося без іронії.
"Який жах!! Кому заважав цей простір краси?",
"Назад у 90-ті",
"Може манікюр погано зробили?",- пишуть в мережі.
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