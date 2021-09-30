В центре Одессы неизвестные с помощью зажигательной смеси подожгли салон красоты

Происшествие случилось накануне вечером в студии красоты "Место под солнцем", которое расположено в Сабанском переулке, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Как рассказали в пресс-службе областного ГСЧС, произошел пожар на первом этаже двухэтажного здания. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит подоконник и окно.

Огнеборцы оперативно справились с возгоранием.

Тем временем очевидцы рассказали любопытные подробности, о которых умолчали спасатели.

По их словам, двое неизвестных в капюшонах и масках выбели стекло и бросили в помещение «Коктейль Молотова».

На кадрах видно, что пострадало всё помещение салона красоты: ремонт, мебель и оборудование. Владелица уже подала заявление в полицию.

Пользователи в соцсетях отреагировали на событие, комментарии были разными, не обошлось без иронии.

"Какой ужас!! Кому мешало это пространство красоты?",

"Назад в 90-е",

"Может маникюр плохо сделали?", - пишут в сети.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

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