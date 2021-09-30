В Одеській області ввели спецоперацію після стрілянини, яку відкрив невідомий прямо на вулиці
Надзвичайна подія сталася в останній день вересня в Подільському районі, передає Politeka.net.
Як повідомили в облуправлінні поліції, невідомий відкрив стрілянину з рушниці на одній з вулиць села.
За попередніми даними, в результаті інциденту ніхто з жителів не постраждав, проте поліція оголосила спецоперацію «Грім» для упіймання стрілка.
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Також на місці НП працює слідчо-оперативна група для збору доказів і з'ясування обставин події.
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Про це поліцейські обіцяли розповісти пізніше.
Раніше ми писали, в центрі Одеси побачили двох чоловіків, які в нетверезому стані вирішили постріляти з пістолета біля пам'ятника Дюку. Вони поставили пляшку і почали по ній стріляти як в тирі.
Охоронці муніципальної служби зробили зауваження і попросили припинити небезпечні розваги, однак це не подіяло на правопорушників, яких довелося затримати власними силами.
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