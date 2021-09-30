В Одеський області за добу коронавірусом заразився 752 особи

Такі дані наводить офіційний сайт МОЗ України, передає Politeka.net.

Так, за минулу добу на території Одеської області виявили 752 випадки захворювання ковідом, загальна кількість досягла 153 627 людини.

Протягом доби від коронавірусу померли 3 людини (всього — 3256), одужали — 157 (всього — 141 938).

Одеська область на четвертому місці в Україні за кількістю нових випадків коронавірусу за добу.

Лідирує за рівнем захворюваності Харківська область, на другому місці-Львівська, а на третьому — Дніпропетровська.

Потрібно відзначити, що кількість випадків в Одесі та області стрімко зростає. З 1 по 28 вересня добова кількість хворих в регіоні зросла втричі, а число госпіталізованих - вчетверо. Піку захворюваності медики очікують до листопада. При цьому протягом жовтня статистика може зрости ще в 2-3 рази.

Тим часом, в опорних міських лікарнях для лікування covid залишилося лише 87 вільних ліжок. Далі Міськздраву доведеться задіяти інші клініки та відділення. Через це можуть постраждати інтереси планових хворих.

Нагадувати, населені пункти Одеської області вже закрили на карантин: відомо де

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