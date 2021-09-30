В Одесі завалилося дерево і завдало збитків місцевим жителям
Це сталося в ніч на 30 вересня у дворі багатоповерхового будинку на 8-й станції Великого Фонтану. Кадри події показали в Telegram-каналі XYdessa, передає Politeka.net.
Величезне дерево не витримало і звалилося прямо посеред двору.
В результаті падіння, пошкодження отримали автомобілі, що стоять. Однією машині гілка проткнула лобове скло, іншим - пом'яло і подряпало капоти і дахи.
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Всього пошкоджено 6-8 машин, даних про постраждалих немає.
На місці працювали правоохоронці. Тепер вони будуть з'ясовувати хто відповідав за аварійне дерево і яку компенсацію зможуть отримати власники автомобілів.
У коментарях люди пошкодували господарів машин, зазначивши, що тепер їм доведеться лагодити автомобілі за свій рахунок.
"Падіння дерев ніхто не відшкодує навіть страховка. Так як це один з пунктів не підлягає страховому полісу . Падіння дерев, смерч,повінь і тд вважається природним явище і НС ситуація. Тому будуть лагодити за свій рахунок",
"Шкода людей, це страшні збитки. особливо сумно коли стовбур влетів прямо в салон реношке дастеру, там і торпеду побило і сидіння", - пишуть в мережі.
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