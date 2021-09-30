В Одессе рухнуло дерево и нанесло убытки местным жителям

Это случилось в ночь на 30 сентября во дворе многоэтажного дома на 8-й станции Большого Фонтана. Кадры происшествия показали в Telegram-канале XYdessa, передает Politeka.net.

Огромное дерево не выдержало и рухнуло прямо посреди двора.

В результате падения, повреждения получили стоящие автомобили. Одной машине ветка проткнула лобовое стекло, другим - помяло и поцарапало капоты и крыши.

Всего повреждено 6-8 машин, данных о пострадавших нет.

На месте работали правоохранители. Теперь они будут выяснять кто отвечал за аварийное дерево и какую компенсацию смогут получить владельцы автомобилей.

В комментариях люди пожалелили хозяев машин, отметив, что теперь им придется чинить автомобили за свой счет.

"Падение деревьев никто не возместит даже страховка. Так как это один из пунктов не подлежащий страховому полису . Падение деревьев, смерч, наводнение и тд считается природным явление и чс ситуация. Поэтому будут чинить за свой счёт",

"Жаль людей, это страшные убытки. особенно печально когда ствол влетел прямо в салон реношке дастеру, там и торпеду побило и сиденья", - пишут в сети.

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