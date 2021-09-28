В Одесі понад сотня людей потрапили до лікарень з гострими кишковими інфекціями, серед них багато дітей
Таку інформацію оприлюднили в прес-службі мерії, передає Politeka.net
За їхніми даними, минулого тижня всього кишковими інфекціями захворіли 103 людини, з яких 81,5% склали діти до 17 років.
Згідно факторному аналізу, більшість випадків захворювань пов'язані з вживанням немитих овочів і фруктів, а також порушенням правил догляду за дітьми.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
Дружина продюсера "Квартал 95" вразила формами, прикрившись квітами: "Вогонь-дівчинка"
Пропозиція руки та серця на "Танцях з зірками", що не показали по ТБ: "Поки у вас реклама..."
Рішення суддів "Танців з зірками" викликало обурення українців: "Краще б пішла Джамала"
Ангеліна Вовк, яка образила Ротару, розповів про підлий вчинок Пугачової: "Ніхто не вибачився"
У той же час вірусними гепатитами і повітряно-крапельними інфекціями хворіли одиниці.
Випадки дифтерії, кору, краснухи, епідемічного паротиту не зареєстровані.
Раніше ми повідомляли, що одеситка з'їла рибу і заразилася смертельно небезпечною хворобою.
9 вересня в інфекційну лікарню Одеси доставили жінку після того, як вона поласувала копченою салакою. В результаті обстеження виявилося, що пацієнтка заразилася небезпечною хворобою – ботулізмом.
Нагадаємо, що одесити скаржаться на хаос в дитячій лікарні: півдня в черзі з хворою дитиною
Ще Politeka писала, що спливли нові деталі НП в дитячому таборі під Одесою: постраждалих набагато більше
Також Politeka повідомляла, що спалах небезпечної інфекції зафіксовано під Одесою: вже семеро людей у лікарні