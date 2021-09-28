В Одесі понад сотня людей потрапили до лікарень з гострими кишковими інфекціями, серед них багато дітей

Таку інформацію оприлюднили в прес-службі мерії, передає Politeka.net

За їхніми даними, минулого тижня всього кишковими інфекціями захворіли 103 людини, з яких 81,5% склали діти до 17 років.

Згідно факторному аналізу, більшість випадків захворювань пов'язані з вживанням немитих овочів і фруктів, а також порушенням правил догляду за дітьми.

У той же час вірусними гепатитами і повітряно-крапельними інфекціями хворіли одиниці.

Випадки дифтерії, кору, краснухи, епідемічного паротиту не зареєстровані.

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9 вересня в інфекційну лікарню Одеси доставили жінку після того, як вона поласувала копченою салакою. В результаті обстеження виявилося, що пацієнтка заразилася небезпечною хворобою – ботулізмом.

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