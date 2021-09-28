В Одессе свыше сотни людей попали в больницы с острыми кишечными инфекциями, среди них много детей
Такую информацию обнародовали в пресс-службе мэрии, передает Politeka.net
По их данным, на прошлой неделе всего кишесными инфекциями заболели 103 человека, из которых 81,5% составили дети до 17 лет.
Согласно факторному анализу, большинство случаев заболеваний связаны с употреблением немытых овощей и фруктов, а также нарушением правил ухода за детьми.
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В тоже время вирусными гепатитами и воздушно-капельными инфекциями болели единицы.
Случаи дифтерии, кори, краснухи, эпидемического паротита не зарегистрированы.
Ранее мы сообщали, что одесситка съела рыбу и заразилась смертельно опасной болезнью.
9 сентября в инфекционную больницу Одессы доставили женщину после того, как она полакомилась копченой салакой. В результате обследования оказалось, что пациентка заразилась опасной болезнью – ботулизмом.
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