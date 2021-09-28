В Одесі почалася нова хвиля епідемії коронавірусу

Волонтери стверджують, що через високі темпи захворюваності закінчилися місця в реанімаціях. Тепер хворих у критичному стані просто нікуди везти. До того ж у міських лікарнях вже почали закінчуватися стаціонарні місця.

Так, у відділеннях Covid - 19 Одеської "інфекціонки" немає місць у жіночих палатах. Ще одна гостра нестача-медичний персонал. Лікарів, а особливо реаніматологів і інфекціоністів, не вистачає в багатьох медичних установах.

Виданню " Думська" вдалося довідатися, що насправді відбувається в місті. Журналісти звернулися за коментарем до Департаменту охорони здоров'я та отримали відповідь.

У міськздраві запевняють, що ситуація знаходиться під контролем.

"Місць з киснем поки вистачає, проте одеситам все ж краще вакцинуватися, поки не почався сезон вірусних інфекцій-щеплення дає можливість перенести пік захворювання без ускладнень", - йдеться в публікації. За останніми даними, в опорних лікарнях 108 ліжок з киснем. Реанімаційні ліжка теж є.

Нагадувати, населені пункти Одеської області вже закрили на карантин: відомо де

Як повідомляла Politeka, в Одеській області школи починають закривати на карантин

Також Politeka писала, на Одещині безліч життів вірус забрав за добу, тривожна статистика