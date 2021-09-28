В Одеській області спалахнув протест проти дистанційного навчання

У вівторок, 28 вересня в селі Кучурган збунтувалися батьки і педагоги, і перекрили міжнародну трасу Одеса-Кишинів. Про це пише Думська.

За даними видання, люди незадоволені переходом шкіл на дистанційну форму навчання.

У мітинги брали участь батьки, їхні діти, а також вчителі.

Люди ходили по пішохідному переходу туди-сюди і не пропускали транспорт.

Батьки впевнені, що якісна освіта неможлива при дистанційній формі навчання.

На місці чергувала поліція і швидка допомога.

Раніше ми повідомляли, незважаючи на вакцинований персонал, школярів почали відправляти на удаленку цілими класами в Одесі.

Міська влада зазначила, що якщо в класі хворіє більше 20% дітей, його закривають на карантин.

"Закриваються на дистанційне навчання класи, де є діти або педагоги, які контактували або захворіли коронавірусом.

Нагадаємо, що одеські школи будуть йти на карантин, незважаючи на вакцинацію: деталі рішення

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