В Одеській області спалахнув протест проти дистанційного навчання
У вівторок, 28 вересня в селі Кучурган збунтувалися батьки і педагоги, і перекрили міжнародну трасу Одеса-Кишинів. Про це пише
За даними видання, люди незадоволені переходом шкіл на дистанційну форму навчання.
У мітинги брали участь батьки, їхні діти, а також вчителі.
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Люди ходили по пішохідному переходу туди-сюди і не пропускали транспорт.
Батьки впевнені, що якісна освіта неможлива при дистанційній формі навчання.
На місці чергувала поліція і швидка допомога.
Раніше ми повідомляли, незважаючи на вакцинований персонал, школярів почали відправляти на удаленку цілими класами в Одесі.
Міська влада зазначила, що якщо в класі хворіє більше 20% дітей, його закривають на карантин.
"Закриваються на дистанційне навчання класи, де є діти або педагоги, які контактували або захворіли коронавірусом.
Нагадаємо, що одеські школи будуть йти на карантин, незважаючи на вакцинацію: деталі рішення
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