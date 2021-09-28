В Одесской области вспыхнул протест против дистанционного обучения

Во вторник, 28 сентбря в селе Кучурган взбунтовались родители и педагоги, и перекрыли международную трассу Одесса-Кишинев. Об этом пишет Думская .

По данным издания, люди недовольны переходом школ на дистанционную форму обучения.

В митинги принимали участие родители, их дети, а также учителя.

Люди ходили по пешеходному переходу туда-сюда и не пропускали транспорт.

Родители уверены, что качественное образование невозможно при дистанционной форме обучения.

На месте дежурила полиция и скорая помощь.

Ранее мы сообщали, несмотря на вакцинированный персонал, школьников начали отправлять на удаленку целыми классами в Одессе.

Городские власти отметили, что если в классе болеет более 20% детей, его закрывают на карантин.

«Закрываются на дистанционное обучение классы, где есть дети или педагоги, которые контактировали или заболели коронавирусом.

Напомним, что одесские школы будут уходить на карантин, несмотря на вакцинацию: детали решения

Как сообщала Politeka, беда назревает на Одесчине: число жертв от ковида растет с каждым днем, сводка

Также Politeka писала, на Одесчине множество жизней вирус унес за сутки, тревожная статистика