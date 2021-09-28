В Одесской области вспыхнул протест против дистанционного обучения
Во вторник, 28 сентбря в селе Кучурган взбунтовались родители и педагоги, и перекрыли международную трассу Одесса-Кишинев. Об этом пишет
По данным издания, люди недовольны переходом школ на дистанционную форму обучения.
В митинги принимали участие родители, их дети, а также учителя.
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Люди ходили по пешеходному переходу туда-сюда и не пропускали транспорт.
Родители уверены, что качественное образование невозможно при дистанционной форме обучения.
На месте дежурила полиция и скорая помощь.
Ранее мы сообщали, несмотря на вакцинированный персонал, школьников начали отправлять на удаленку целыми классами в Одессе.
Городские власти отметили, что если в классе болеет более 20% детей, его закрывают на карантин.
«Закрываются на дистанционное обучение классы, где есть дети или педагоги, которые контактировали или заболели коронавирусом.
Напомним, что одесские школы будут уходить на карантин, несмотря на вакцинацию: детали решения
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