Компанія підлітків з Одеси орендувала будинок для свята, а потім його розгромила

Інцидент набув широкого розголосу завдяки соцмережам. Відео погрому стали активно поширювати по телеграм-каналах, а поліція почала встановлювати особи дітей, причетних до вакханалії.

Після цього три дівчинки з Одеси, які були присутні під час розгрому орендованого будинку в Прилиманському, відреагували на ситуацію, повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Одна з дівчаток впевнена, що їм за це нічого не буде, адже її мати пообіцяла врегулювати ситуацію. Також вона сказала, що її мама не буде відшкодовувати завдані збитки.

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"Моя мама сказала, що не потрібно було здавати будинок малоліткам. Вона сказала, що з цього приводу їй краще не писати. А якщо будуть проблеми з поліцією - вона вирішить", - каже дівчина.

Як зазначили дівчата,"їм все одно, що з будинком". Також вони фактично зізналися, що були причетними до погрому.

"Ми викинули картини і поїхали", - заявили дівчата під час трансляції в Instagram.

За даними телеграм-каналу, в компанії цих підлітків є учні школи Столярського, і приватної школи талантів Star Time.
"Дійсно, таланти..",- з іронією відзначили автори.

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