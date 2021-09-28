Вони так будуть думати в тому випадку, якщо їх не покарають

Компанія підлітків з Одеси орендувала будинок для свята, а потім його розгромила

Інцидент набув широкого розголосу завдяки соцмережам. Відео погрому стали активно поширювати по телеграм-каналах, а поліція почала встановлювати особи дітей, причетних до вакханалії.

Після цього три дівчинки з Одеси, які були присутні під час розгрому орендованого будинку в Прилиманському, відреагували на ситуацію, повідомляє телеграм-канал "Х. Одеса", передає Politeka.net(щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

Одна з дівчаток впевнена, що їм за це нічого не буде, адже її мати пообіцяла врегулювати ситуацію. Також вона сказала, що її мама не буде відшкодовувати завдані збитки.

"Моя мама сказала, що не потрібно було здавати будинок малоліткам. Вона сказала, що з цього приводу їй краще не писати. А якщо будуть проблеми з поліцією - вона вирішить", - каже дівчина.

Як зазначили дівчата,"їм все одно, що з будинком". Також вони фактично зізналися, що були причетними до погрому.

"Ми викинули картини і поїхали", - заявили дівчата під час трансляції в Instagram.

За даними телеграм-каналу, в компанії цих підлітків є учні школи Столярського, і приватної школи талантів Star Time.

"Дійсно, таланти..",- з іронією відзначили автори.

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