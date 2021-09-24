В Одессе мужчина на самокате вылетел на дорогу прямо под колеса автомобиля

Авария случилась в пятницу, 24 сентября, в Клубничном переулке.

Видео удалось заснять очевидцам, сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)

На видео видно, как черный Ауди двигается по дороге и тут внезапно вылетает молодой человек на электросамокате.

Самокатчик на большой скорости решил проскочить переулок, однако, не заметил легковой автомобиль и угодил прямо под его колеса.

После удара парень упал на асфальт, но быстро поднялся и начались разбирательства с водителем.

По предварительно информации, никто серьезно не пострадал.

Отметим, что нашествие электросамокатов стало настоящей головной болью дв Одессе, поскольку четких правил для владельцев и водителей новомодных гаджетов до сих пор не сформулировано.

Ранее мы сообщали, что в четверг, 23 сентября, на улице Ицхака Рабина маршрутка №121 сбила подростка, который переходил дорогу по “зебре”.

Пострадавший в момент удара потерял сознание. Однако примерно через 5 минут после аварии он пришел в себя. Его увезли в больницу.

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