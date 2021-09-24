В Одессе мужчина на самокате вылетел на дорогу прямо под колеса автомобиля
Авария случилась в пятницу, 24 сентября, в Клубничном переулке.
Видео удалось заснять очевидцам, сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть кадры, доскролльте страницу до конца)
На видео видно, как черный Ауди двигается по дороге и тут внезапно вылетает молодой человек на электросамокате.
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Самокатчик на большой скорости решил проскочить переулок, однако, не заметил легковой автомобиль и угодил прямо под его колеса.
После удара парень упал на асфальт, но быстро поднялся и начались разбирательства с водителем.
По предварительно информации, никто серьезно не пострадал.
Отметим, что нашествие электросамокатов стало настоящей головной болью дв Одессе, поскольку четких правил для владельцев и водителей новомодных гаджетов до сих пор не сформулировано.
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