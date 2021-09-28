Они так будут думать в том случае, если их не накажут

Компания подростков из Одессы арендовала дом для праздника, а потом его розгромила

Инцидент получил широкую огласку благодаря соцсетям. Видео погрома стали активно распространять по телеграм-каналам, а полиция начала устанавливать личности детей, причастных к вакханалии.

После этого три девочки из Одессы, которые присутствовали во время разгрома арендованного дома в Прилиманском, отреагировали на ситуацию, сообщает телеграм-канал «Х. Одесса», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Одна из девочек уверена, что им за это ничего не будет, ведь ее мать пообещала урегулировать ситуацию. Также она сказала, что ее мама не будет возмещать нанесенный ущерб.

"Моя мама сказала, что не нужно было сдавать дом малолеткам. Она сказала, что по этому поводу ей лучше не писать. А если будут проблемы с полицией - она решит", - говорит девушка.

Как отметили девушки, "им все равно, что с домом". Также они фактически признались, что были причастными к погрому.

"Мы выбросили картины и поехали", - заявили девушки во время трансляции в Инстаграм.

По данным телеграм-канала, в компании этих подростков есть ученики школы Столярского, и частной школы талантов Star Time.

"Действительно, таланты..", - с ироние отметили авторы.

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