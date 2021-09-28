В Одесі над молодою дівчиною поглумилися посеред парку

Подія трапилася в Малиновському районі міста.

Деталі розповіли в прес-службі Нацполіції в Одеській області, передає Politeka.net.

Чоловік підкараулив 21-річну дівчину, коли вона поверталася додому з роботи.

Зловмисник напав на свою жертву і затягнув на територію парку, де спочатку поглумився над нею, а після відібрав у потерпілої телефон і гроші.

Про те, що трапилося стало відомо правоохоронцям. Правоохоронці змогли встановити особу та затримати підозрюваного. Ним виявився 29-річний житель Одеської області. На даний момент вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу. За скоєне чоловікові загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до шести років.

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Від педофіла постраждали 10 дівчаток, вісім з яких не досягли 14-річного віку. Обвинуваченому інкримінують зґвалтування, розбещення неповнолітніх, а також виготовлення та зберігання дитячої порнографії.

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