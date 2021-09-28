В Одессе над молодой девушкой надругались посреди парка
Происшествие случилось в Малиновском районе города.
Детали рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net.
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Злоумышленник напал на свою жертву и затащил на территорию парка, где сначала надругался над ней, а после отобрал у потерпевшей телефон и деньги.
О случившемся стало известно правоохранителям. Стражи порядка смогли установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Одесской области. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.
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