В Одессе над молодой девушкой надругались посреди парка

Происшествие случилось в Малиновском районе города.

Детали рассказали в пресс-службе Нацполиции в Одесской области, передает Politeka.net.

Мужчина подкараулил 21-летнюю девушку, когда она возвращалась домой с работы.

Злоумышленник напал на свою жертву и затащил на территорию парка, где сначала надругался над ней, а после отобрал у потерпевшей телефон и деньги.

О случившемся стало известно правоохранителям. Стражи порядка смогли установить личность и задержать подозреваемого. Им оказался 29-летний житель Одесской области. На данный момент решается вопрос об избрании ему меры пресечения. За содеянное мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

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