В Одесі поскаржилися на погані умови в дитячій обласній лікарні на вулиці Академіка Воробйова

Крик душі з'явився у Фейсбук-спільноті "чорний список Одеса", пише Politeka.net .

Чоловік пише, що його однорічну дитину з високою температурою госпіталізували в цю лікарню. Малюк знаходився в напівнепритомному стані, і як з'ясувалося, місць для них не виявилося.

"Мами з новонародженими і трохи старше стоять з хворими дітьми в коридорах по півдня, немає навіть стільця присісти", - написав він.

Далі чоловік розповів про огидні умови в палатах, де немає води, щоб помити маленьких пацієнтів, а також немає розеток, щоб включити кип'ятильник і нагріти воду.

"Всі в черзі в один кран в одному холодному коридорі. Персонал озлоблений, санітарки кричать на мам і так знесилених. У відділенні циганський табір, кричить до глибокої ночі. Гарячу воду треба кип'ятити в буфеті і тягнути в палату», - написав він.

Він назвав умови в лікарні нелюдськими і звернувся до місцевої влади, коли вони побудують нормальну лікарню для лікування дітей.

Одессти в коментарях підтримали чоловіка, вони стали ділиться своїми історіями перебування в цій лікарні.

"34 роки тому лежали в цій лікарні з дитиною.

Запам'ятала бруд, Хмари тарганів і сморід.

Спала з дитиною в колясочній на дивані для відвідувачів. Всім було на все наплювати.

Навіть не помітили як ми просто пішли з відділення і не повернулися",

"Ой, це жах!!лежала там з двійнею, дійшло до того що не витримали хамства і неповаги і написали в МОЗ",

"Будувати лікарні, школи та дитячі садки - неприбутково, краще висотки",- пишуть в мережі.