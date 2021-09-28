В Одесі поскаржилися на погані умови в дитячій обласній лікарні на вулиці Академіка Воробйова
Крик душі з'явився у Фейсбук-спільноті "чорний список Одеса", пише Politeka.net.
Чоловік пише, що його однорічну дитину з високою температурою госпіталізували в цю лікарню. Малюк знаходився в напівнепритомному стані, і як з'ясувалося, місць для них не виявилося.
"Мами з новонародженими і трохи старше стоять з хворими дітьми в коридорах по півдня, немає навіть стільця присісти", - написав він.
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Далі чоловік розповів про огидні умови в палатах, де немає води, щоб помити маленьких пацієнтів, а також немає розеток, щоб включити кип'ятильник і нагріти воду.
"Всі в черзі в один кран в одному холодному коридорі. Персонал озлоблений, санітарки кричать на мам і так знесилених. У відділенні циганський табір, кричить до глибокої ночі. Гарячу воду треба кип'ятити в буфеті і тягнути в палату», - написав він.
Він назвав умови в лікарні нелюдськими і звернувся до місцевої влади, коли вони побудують нормальну лікарню для лікування дітей.
Одессти в коментарях підтримали чоловіка, вони стали ділиться своїми історіями перебування в цій лікарні.
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