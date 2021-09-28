В Одесі батьки поскаржилися на регулярні побори в дитячих садках

Пост обурення залишила у Фейсбук-спільноті "Чорний список Одеса" мама однієї з вихованок дитячого садка, пише Politeka.net .

Жінка стверджує, що в їхньому садочку постійно вимагають здати гроші на привітання вихователів, канцелярію та благодійні внески. При цьому вона боїться не здати потрібну суму, щоб не нарватися на негативне ставлення вихователів до своєї дитини.

«Опускатися руки від постійних поборів. З вересня ми пішли в садок, що б туди потрапити потрібно було оплатити благодійний (обов'язковий) внесок в 2000 грн, інакше місць немає, далі фонди, відразу з порога 200 грн, звичайно ж канцелярія 300 грн, і ось зараз збирають на день вихователя від 200 гривень, і це навіть не кінець вересня», - написала мати дитини.

Жінка не розуміє, де брати гроші на всі ці побори, адже її сім'я живе в орендованій квартирі і бюджет у них досить обмежений.

Вона попросила поради У інших людей, щоб їй пояснили, таке у всіх дитсадках Одеси або це тільки у них.

Одесити стверджують, що така ситуація спостерігається практично у всіх міських дитячих садках.

"Це Вам ще не сказали, що потрібні шафки, постільна білизна, рушники, посуд, десь дах полагодити і т д)) все попереду)) так, скрізь так»,

"Знайомого дитина в 203 сад, там взагалі роздали списки що батьки зобов'язані купити з кожної дитини віник!!!), купа канцтоварів, хімії і т. теж побори моторошні»,

"Скільки здавати на день вихователя вирішують батьки або рідні. І буває, що матусі які можуть здати таку суму зовсім не думають про інших у яких немає можливості. У нас в школі на вчителів з усіх предметів збирають 250 грн, а тут вихователь і няня чи не дофіга?»,

"А я дивлюся нічого з 1998 року нічого не змінилося, тільки крім всіх щомісячних поборів був останній, так би мовити на прощання, якщо не заплатиш, то документи і мед. карту з щепленнями не отримаєш», - пишуть в мережі.

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