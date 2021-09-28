В Одессе родители пожаловались на регулярные поборы в детских садах

Пост негодования оставила в Фейсбуk-сообществе "Черный список Одесса» мама одной из воспитанниц детского садика, пишет Politeka.net .

Женщина утверждает, что в их саду постоянно требуют сдать деньги на поздравления воспитателей, канцелярию и благотворительные взносы. При этом она боиться не сдать нужную сумму, чтобы не нарваться на негативное отношение воспитателй к своему ребенку.

«Опускаться руки от постоянных поборов. С сентября мы пошли в сад, что бы туда попасть нужно было оплатить благотворительный (обязательный) взнос в 2000 грн, иначе мест нет, дальше фонды, сразу с порога 200 грн, конечно же канцелярия 300 грн, и вот сейчас собирают на день воспитателя от 200 гривен, и это даже не конец сентября», - написала мать ребенка.

Женщина не понимает, где брать деньги на все эти поборы, ведь ее семья живет в съемной квартире и бюджет у них достаточно ограниченный.

Она попросила совета у других людей, чтобы ей объяснили, такое во всех детсадах Одессы или это только у них.

Одесситы утверждают, что такая ситуация наблюдается практически во всех городских детских садиках.

«Это Вам ещё не сказали, что нужны шкафчики, постельное белье, полотенца, посуда, где-то крышу починить и т д)) всё впереди)) да, везде так»,

«Знакомого ребёнок в 203 сад, там вообще раздали списки что родители обязаны купить с каждого ребёнка веник!!!), куча канцтоваров, химии и т.тоже поборы жуткие»,

«Сколько сдавать на день воспитателя решают родители или род комитет. И бывает, что мамочки которые могут сдать такую сумму совсем не думают о других у которых нет возможности. У нас в школе на учителей по всем предметам собирают 250 грн, а тут воспитатель и няня не дофига ли?»,

«А я смотрю ничего с 1998 года ничего не изменилось, только помимо всех ежемесячных поборов был последний, так сказать на прощание, если не заплатишь, то документы и мед. карту с прививками не получишь», - пишут в сети.

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