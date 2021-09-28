В Одесі патрульні допомогли швидко доставити хвору дитину в реанімацію

Про це йдеться в сюжеті ТСН (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)

На вулиці Балківській в патрульним підбіг стривожений чоловік і розповів, що його синові дуже погано: хлопчик задихається і у нього ледь прощупується пульс.

"Я, звичайно, кричав. Був у паніці. Говорив: допоможіть, у мене дитина помирає в машині", - повідомив журналістам одесит.

П'ятирічна дитина в цей час перебувала в машині з його дружиною. Автомобіль сім'ї застряг в пробці.

Батьки кажуть, що вони сигналили, кричали у вікна і просили, щоб їх пропустили, тому що дитина просто переставала дихати.

І тоді патрульні включили мигалки і супроводили машину в лікарню.

Під'їхавши до медичного закладу, вони взяли дитину на руки і швидко доставили в реанімацію, де хлопчикові надали екстрену допомогу.

Лікарі розповіли, що стан дитини дійсно був важкий. Однак зараз йому вже краще. Хлопчик повинен пройти обстеження, щоб з'ясувати причину раптового захворювання, яке ледь не коштувало йому життя.

Нагадаємо, що в Одесі водій маршрутки збив дитину, кадри ДТП: "йшов по "зебрі"

Як повідомляла Politeka, малолітки підпалили будинок багатодітної сім'ї, все заради забави: кадри НП на Одещині

Також Politeka писала, що автохам наїхав на школяра на "зебрі" і поїхав далі: "занадто поспішав"