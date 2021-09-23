В Одессе продолжаются случаи наезда на людей, которые пересекают дорогу по пешеходному переходу

Так, в местных телеграм-каналах рассказали о новой аварии, в результате которой пострадал несовершеннолетний.

В четверг, 23 сентября, на улице Ицхака Рабина маршрутка №121 сбила подростка, который переходил дорогу по “зебре”.

На кадрах видно, что пострадавший лежит на асфальте посреди дороги. Вокруг него столпились зеваки.

Очевидцы сообщаю, что парень жив.

На место вызвали бригаду скорой помощи и полицию.

Подробности будут позже.

Ранее мы сообщали, вчера на улице Марсельской автомобиль ВАЗ 2115 на скорости сбил 17-летенго парня также на пешеходном переходе.

Пострадавший, который телом пробил лобовое стекло, был срочно госпитализирован в больницу.

Также мы писали, на улице Малиновского, 15 семья со школьником переходила дорогу на пешеходном переходе, когда на них наехал автомобиль Смарт.

Напомним, что одесские копы влетели в такси на служебном авто: "Гнал больше нормы"

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Также Politeka писала, что автохам наехал на школьника на "зебре" и поехал дальше: "Слишком торопился"