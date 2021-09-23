В Одессе продолжаются случаи наезда на людей, которые пересекают дорогу по пешеходному переходу

Так, в местных телеграм-каналах рассказали о новой аварии, в результате которой пострадал несовершеннолетний.

В четверг, 23 сентября, на улице Ицхака Рабина маршрутка №121 сбила подростка, который переходил дорогу по “зебре”.

На кадрах видно, что пострадавший лежит на асфальте посреди дороги. Вокруг него столпились зеваки.

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Очевидцы сообщаю, что парень жив.

На место вызвали бригаду скорой помощи и полицию.

Подробности будут позже.

Ранее мы сообщали, вчера на улице Марсельской автомобиль ВАЗ 2115 на скорости сбил 17-летенго парня также на пешеходном переходе.

Пострадавший, который телом пробил лобовое стекло, был срочно госпитализирован в больницу.

Также мы писали, на улице Малиновского, 15 семья со школьником переходила дорогу на пешеходном переходе, когда на них наехал автомобиль Смарт.

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