В Одесе патрульные помогли быстро доставить больного ребенка в реанимацию

Об этом говорится в сюжете ТСН (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

На улице Балковской в патрульным подбежал встревоженный мужчина и рассказал, что его сыну очень плохо: мальчик задыхается и у него едва прощупывается пульс.

"Я, конечно, кричал. Был в панике. Говорил: помогите, у меня ребенок умирает в машине", – сообщил журналистам одессит.

Пятилетний ребенок в это время находился в машине с его женой. Автомобиль семьи застрял в пробке.

Родители говорят, что они сигналили, кричали в окна и просили, чтобы их пропустили, потому что ребенок просто переставал дышать.

И тогда патрульные включили мигалки и сопроводили машину в больницу.

Подъехав к медицинскому учреждению, они взяли ребенка на руки и быстро доставили в реанимацию, где мальчику оказали экстренную помощь.

Врачи рассказали, что состояние ребенка действительно было тяжелое. Однако сейчас ему уже лучше. Мальчик должен пройти обследование, чтобы выяснить причину внезапного заболевания, которое едва не стоило ему жизни.

Напомним, что в Одессе водитель маршрутки сбил ребенка, кадры ДТП: "Шел по "зебре"

Как сообщала Politeka, малолетки подожгли дом многодетной семьи, всё ради забавы: кадры ЧП на Одесчине

Также Politeka писала, что автохам наехал на школьника на "зебре" и поехал дальше: "Слишком торопился"