Дети подожгли дом многодетной семьи
ЧП произошло в одном из сел Куяльницкой громады в Одесской области. Об этом
Пожар в частном доме заметила односельчанка и вызвала спасателей.
Сотрудники ГСЧС подоспели во время, пока огонь не успел сильно разойтись, да и, к счастью, в доме никого не было.
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Как оказалось, хозяйка дома недавно умерла, а ее 36-летний муж с трехмесячным сыном находился в больнице. Остальные дети— 13-летняя девочка и трое мальчиков в возрасте от 2 до 8 лет были у родственников.
Воспользовавшись отсутствием семьи, двое детей в возрасте 13-ти и 9 лет забрались в дом и устроили поджог.
Дети разбили окно и подожгли диван и занавески. Малолетние злоумышленники признались, что хотели таким образом развлечься.
Сведения о поджоге внесли в ЕРДР, но поскольку речь идет о несовершеннолетних, то скорее всего будут отвечать их родители.
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