Дети подожгли дом многодетной семьи

ЧП произошло в одном из сел Куяльницкой громады в Одесской области. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции, пишет Politeka.net.

Пожар в частном доме заметила односельчанка и вызвала спасателей.

Сотрудники ГСЧС подоспели во время, пока огонь не успел сильно разойтись, да и, к счастью, в доме никого не было.

Как оказалось, хозяйка дома недавно умерла, а ее 36-летний муж с трехмесячным сыном находился в больнице. Остальные дети— 13-летняя девочка и трое мальчиков в возрасте от 2 до 8 лет были у родственников.

Воспользовавшись отсутствием семьи, двое детей в возрасте 13-ти и 9 лет забрались в дом и устроили поджог.

Дети разбили окно и подожгли диван и занавески. Малолетние злоумышленники признались, что хотели таким образом развлечься.

Сведения о поджоге внесли в ЕРДР, но поскольку речь идет о несовершеннолетних, то скорее всего будут отвечать их родители.

Напомним, что малолетки разгромили арендованный дом в Одессе: видео: "Летела техника и посуда из окон"

Как сообщала Politeka, подростки устроили безжалостный грабеж в Одессе, фото: "просили помочь и..."

Также Politeka писала, что подростка снес автомобиль на "зебре", телом выбил лобовое стекло: кадры аварии в Одессе