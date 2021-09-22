В Одессе продолжаются случаи наезда на людей, которые пересекают дорогу по пешеходному переходу

Так, в патрульной полиции рассказали о новой аварии, в результате которой пострадал несовершеннолетний.

Утром, 22 сентября, на улице Марсельской автомобиль ВАЗ 2115 на скорости сбил 17-летенго парня, который переходил дорогу по “зебре”.

Пострадавший, который телом пробил лобовое стекло, был срочно госпитализирован в больницу.

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Парень получил множественные травмы и, о его состоянии пока ничего не известно.

На карах видно, что у автомобиля сильно повреждено лобовое стекло.

На других частях авто повреждений не имеется.

Ранее мы сообщали, что в этот же день на улице. Малиновского перед переходом возле учебного заведения водитель автомобиля решил не особо притормаживать и слегка зацепил женщину с ребенком. Они не пострадали и продолжили путь в школу.

Автомобиль также продолжил движение.

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