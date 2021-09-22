В Одессе продолжаются случаи наезда на людей, которые пересекают дорогу по пешеходному переходу
Так, в патрульной полиции рассказали о новой аварии, в результате которой пострадал несовершеннолетний.
Утром, 22 сентября, на улице Марсельской автомобиль ВАЗ 2115 на скорости сбил 17-летенго парня, который переходил дорогу по “зебре”.
Пострадавший, который телом пробил лобовое стекло, был срочно госпитализирован в больницу.
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Парень получил множественные травмы и, о его состоянии пока ничего не известно.
На карах видно, что у автомобиля сильно повреждено лобовое стекло.
На других частях авто повреждений не имеется.
Ранее мы сообщали, что в этот же день на улице. Малиновского перед переходом возле учебного заведения водитель автомобиля решил не особо притормаживать и слегка зацепил женщину с ребенком. Они не пострадали и продолжили путь в школу.
Автомобиль также продолжил движение.
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