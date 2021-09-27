Компания подростков разгромила съемное жилье в Одессе
Об этом сообщили местные телеграм-каналы и обнародовали видео безобразия, передает Politeka.net(чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Владелица жилья рассказала, что сдала в аренду свой дом в Одессе несовершеннолетним для празднования дня рождения.
Однако около 8 вечера им позвонили соседи и сказали, что из окон летят картины, техника и посуда.
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«Мы приехали через час. Большая часть начали разбегаться, мы вызвали охрану и пытались нормально договориться с ними. Они не хотели ни за что платить и вообще отвечать за это.Ну а потом приехала полиция и уже написали заявление» - говорит женщина.
На кадрах видно сломанный бильярдный стол и стулья, много окурков и разбитую посуду.
Одесситы возмущены поведением детей и их воспитанием.
"Хочется, чтобы их отловили, дали, а родители за все рассчитались. В первую очередь за своё воспитание",
"Как только родителям пойманных выстявят счета и повестку в суд,они сразу же найдут и всех остальных)))",
"А зачем сдавать малолеткам квартиры и дома? Думать головой не пробовали?", - высказываются в сети
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