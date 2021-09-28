Коронавірус забрав життя подружжя одного за іншим
Чоловік з дружиною померли в один день протягом 30 хвилин. Це сталося в Одеській інфекційній лікарні. А саме подружжя проживало в Іванівці.
Про сімейну трагедію
"По Іванівці відразу пішли різні чутки і нісенітниця, що нібито вони померли, як тільки зробили щеплення. За словами рідного брата покійного, вони дійсно померли від страшної хвороби COVID-19, але вакциновані ніколи не були", – повідомив чиновник.
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За словами Лобача, подружжю було по 60 і 58 років. Вони не відразу звернулися до лікаря, коли захворіли. Спочатку намагалися вилікуватися самостійно, але їх стан під час домашнього лікування різко погіршився.
Потім подружню пару госпіталізували в лікарню, де вони і померли від ускладнень.
Близький родич покійних попросив мене:" розповідайте всім, щоб люди обережніше ставилися до найціннішого – свого життя і не займалися самолікуванням вдома", – зазначив Віктор Лобач.
Станом на сьогоднішній день в регіоні зафіксовано 431 новий випадок захворювання.
З початку пандемії в Одеській області коронавірус виявили у 152 213 осіб. Летальних випадків - 3 241 особа, з них 18 за добу.
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