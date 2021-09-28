Коронавирус унес жизнь супругов одного за другим
Муж с женой скончались в один день в течение 30 минут. Это произошло в Одесской инфекционной больнице. А сами супруги проживали в Ивановке.
О семейной трагедии
"По Ивановке сразу пошли разные слухи и чушь, что якобы они умерли, как только сделали прививку. По словам родного брата покойного, они действительно умерли от страшной болезни COVID-19, но вакцинированы никогда не были", – сообщил чиновник.
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По словам Лобача, супругам было по 60 и 58 лет. Они не сразу обратились к врачу, когда заболели. Сначала пытались вылечиться самостоятельно, но их состояние во время домашнего лечения резко ухудшилось.
Затем супружескую пару госпитализировали в больницу, где они и умерли от осложнений.
Близкий родственник усопших попросил меня: "Рассказывайте всем, чтобы люди осторожнее относились к самому ценному – своей жизни и не занимались самолечением дома", – отметил Виктор Лобач.
По состоянию на сегодняшний день в регионе зафиксировано 431 новый случай заболевания.
С начала пандемии в Одесской области коронавирус выявили у 152 213 человек. Летальных случаев - 3 241 человек, из них 18 за сутки.
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