В Одессе количество инфицированных COVID-19 начало стремительно расти и привело к тому, что места в реанимациях закончились

О том, что сейчас происходит в одесских опорных больницах, рассказала волонтер из БФ «Корпорация монстров» Екатерина Ножевникова, передает Politeka.net.

Ножевникова утверждает, что реанимационные места в Одессе закончились пару дней назад. Врачей-реаниматологов больше не стало, поэтому койки в такое отделение просто не поставишь. Ковидных стационаров на всю Одесскую область - 4 на город, а остальные не получили еще ковидные пакеты.

В тоже время в городской больнице №5 осталось порядка сотни койко-мест, а в больнице на Троицкой их практически нет, так как одной пациентке искали место целый час.

Что касается инфекционной больнице Одессы, то по состоянию на 26 сентября, женских мест нет. Лечение приходится оплачивать самостоятельно, государство не выделяет больницам достаточного финансирования.

"Не надейтесь, что вы будете лечиться бесплатно. Случаев, когда пишут списки медикаментов уже просто вагон и тележка. Финансирование не хватает. Ну и человеческий фактор некоторых сотрудников больниц тоже есть отдельные персонажи просто теряют связь с реальностью (пишут списки на все). В протокол внесли "Ремдисивир". А вот купить забыли. Флакон стоит 3200 грн. В протоколе он. И врачи его пишут родственникам. Короче дежавю 2020-2021 годов", - сообщила волонтер.

Кстати, среди заболевших есть и вакцинированные пациенты. Также много пожилых людей, по которым "бьет" новый штамм.

"Суточные госпитализации по области взлетели в 4 раза с начала месяца", - добавила в заключении Ножевникова.

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