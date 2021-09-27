Одесситы жалуются на поборы в областной больнице города
Пост полный возмущения оставила в Фейсбуk-сообществе "Черный список Одесса» одесситка, которая привезла свою родственницу по скорой в эту больницу, пишет Politeka.net.
«Не успев приехать по скорой у нас взяли 100 грн на фонд больницы, даже врач еще не подошел, но уже взяли, первую помощь никто сразу не оказал идите на рентген , идите в аптеку, в больнице нет ниток, бинта шприца и укола чтоб зашить рану», -сообщила одесситка.
По словам женщины, в приемном покое толпились много людей в ожидании врача, а в самом отделении не оказалось лекарств.
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«Это просто позор, чтобы в больнице не было лекарств, но главное фонд заплатить ну и все остальное», - возмутилась она.
В комментариях люди отметили, что такое происходит в каждой больнице.
"К сожалению, ещё повезло, что приняли",
"Хапуги в белых халатах",
"И так в каждой больнице",
"Так всегда. Не дай Бог заболеть!", - пишут в сети.
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